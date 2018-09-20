Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн отправится в тур по России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в декабре даст концерты в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе организатора российского тура, компании T.C.I.

"Впервые Тилль Линдеманн выступит не только в Москве и Санкт-Петербурге. В первый и, вполне возможно, единственный раз великого и ужасного Линдеманна смогут увидеть поклонники из других городов России", - отметили устроители гастролей.

Организаторы добавили, что новая программа Messer будет камерным шоу, "где российские поклонники смогут практически с глазу на глаз увидеть и услышать" артиста.

На сцену петербургского клуба Opera Линдеманн выйдет 3 декабря, в московском ICON он выступит 5 декабря. Концерт в Новосибирске запланирован на 9 декабря, в Иркутске - 11 декабря, в Самаре - 13 декабря.

"Но на этом сюрпризы не заканчиваются: накануне тура издательский дом "Бомбора" выпускает одноименный с туром сборник ранних стихов Тилля Линдеманна о смерти, безумии и отцовстве - Messer ("Нож"). Практически каждый концерт будет сопровождать отдельный день для автограф-сессии артиста", - сообщили в пресс-службе.

В прошлый раз Линдеманн посетил Москву в ноябре 2016 года. Тогда он представил сборник стихов "В тихой ночи. Лирика" и посетил художественное чтение своих сочинений в театре "Гоголь-центр". Последнее концертное выступление Rammstein в России тоже состоялось два года назад - в рамках фестиваля Maxidrom в Москве.