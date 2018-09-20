Музыкант Александр Рамм записал виолончельные сонаты Бриттена

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский музыкант Александр Рамм записал сольные виолончельные сюиты британского композитора Бенджамина Бриттена. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе звукозаписывающей фирмы "Мелодия".
"Известно, что все сюиты британский композитор посвятил своему другу Мстиславу Ростроповичу. Если применить теорию рукопожатий, то, получается, я нахожусь в ближнем кругу музыки Бриттена. Мне ведь посчастливилось начать постигать его творчество на занятиях с профессором Натальей Николаевной Шаховской, любимой ученицей Ростроповича. Свои концерты я посвящаю памяти любимого профессора", - сказал Рамм.
В новый диск, презентация которого пройдет 24 сентября в Малом зале Московской консерватории, войдут Сюита для виолончели соло № 1, соч. 72, Сюита для виолончели соло № 2, соч. 80 и Сюита для виолончели соло № 3, соч. 87. Бриттен работал над этими тремя произведениями на протяжении десяти лет. "В них композитор соединил следование барочным образцам, в частности, виолончельным сюитам Баха, отзвуки европейского неоклассицизма ХХ века, а также безграничное восхищение искусством Мстислава Ростроповича", - отметили в фирме "Мелодия".
"Сольный диск Александра Рамма - это продолжение работы "Мелодии" с поколением молодых солистов и значимое пополнение нашей обширной коллекции", - отметила заместитель генерального директора, PR-директор фирмы Карина Абрамян.
Российский дирижер, скрипач и педагог Владимир Спиваков сравнил игру Рамма со звучанием "самого выразительного голоса". "И это пение всегда осмысленно, эмоционально и трепетно, оно не оставляет равнодушным никого в зрительном зале. Я, безусловно, выделяю его даже из первого ряда лучших виолончелистов нашей страны и регулярно приглашаю его принять участие в различных концертных проектах Национального филармонического оркестра России", - сказал дирижер, чьи слова привели в пресс-службе.
Александра Рамм - выпускник Московской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, в частности, он получил серебряную медаль XV Международного конкурса им. Чайковского в 2015 году.