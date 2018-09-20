Музыкант Александр Рамм записал виолончельные сонаты Бриттена

Губернский театр во главе с Безруковым объявил планы нового сезона

Сергей Безруков сообщил, что в 2019 году театр отметит юбилей Александра Пушкина, Василия Шукшина и 90-летие пьесы Михаила Булгакова "Кабала Святош"

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