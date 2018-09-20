Экскурсовод заповедника "Кижи" Марина Ноженко стала лучшим музейным гидом России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Жительница острова Кижи и экскурсовод одноименного музея-заповедника стала победительницей конкурса "Лучший гид России", организованного Русским географическим обществом (РГО). Об этом в четверг сообщается на сайте Минкультуры РФ.
"В Москве завершился Всероссийский конкурс "Лучший гид России", который проводит РГО. Победителем в номинации "Гид-профессионал. Музей" стала экскурсовод музея "Кижи" Марина Ноженко", - говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе экскурсоводы должны были прислать видеоролик с рассказом о культурной достопримечательности своего региона. Всего члены жюри рассмотрели около 600 работ. "В состав жюри конкурса вошли телеведущий Валдис Пельш, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов, советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина, главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников и телеведущий Джон Уоррен", - уточнили в Минкультуры РФ.
По информации министерства, работы принимались в пяти номинациях: "Гид-профессионал. Музей", "Гид-профессионал. Город", "Гид-профессионал. Проводник", "Гид-любитель" и "Гид-любитель. До 18 лет".
В презентационном ролике Ноженко рассказала о своей работе на острове Кижи, ежедневных обязанностях и необычных для современной девушки занятиях. Экскурсовод поделилась воспоминаниями о том, как она смолила лодку, грузила уголь и перевозила на лодке корову.
Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2017 года турпоток на заповедный остров достиг 180 тыс. человек.