В Минкультуры предлагают развивать в рамках СНГ международные программы по этнографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова предложила на Евразийском женском форуме создавать международные программы по этнографии, чтобы поддерживать и развивать культурные связи.

"Мир устал от "фастфуда" - и в еде, и в культуре. Мы хотим истинного, настоящего - того, что можно увидеть только здесь и сейчас, в той стране, которая это может дать, и это в этнографии все "зашито". Этнография - это наш культурный код, в котором очень много знаний о культуре, о народе, о людях, о прошлом. Это невероятно интересные вещи, которые должны стать самостоятельным направлением нашего международного культурного сотрудничества", - сказала Манилова во время круглого стола "Женщины в культуре: Традиции и новации" в рамках женского форума.

Она предложила обсудить этот вопрос членам постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. "Это направление важнейшее, будем его развивать и приглашаем всех наших международных партнеров и, в первую очередь, на площадке СНГ - можно об этом поговорить в вашей комиссии - чтобы сделать целые программы которые позволят нам обменяться этим культурным наследием", - сказала замминистра культуры РФ.

Участница этой комиссии - депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала на заседании, что комиссия "активно работает по сближению законодательства стран СНГ, чтобы поддерживать замечательные инициативы в разных областях".

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.