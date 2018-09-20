"Меридианы Тихого" откроют во Владивостоке гимном фестиваля на русском и английском языках

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" состоится в пятницу во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваль Татьяна Артемьева.

"Проход по звездной дорожке начнется в 18:00 (11:00 мск). На ней ожидается американская звезда Энди Макдауэлл, сыгравшая в фильмах "Гудзонский Ястреб", "День сурка" и многих других, а также российские звезды кино и почетные гости. В этом году мы возрождаем написанный еще к одному из первых "Меридианов", но очень давно не исполнявшийся гимн фестиваля. На церемонии открытия он будет исполняться на русском и английском языках", - рассказала ТАСС пресс-секретарь.

Одновременно с церемонией в кинотеатре "Океан" пройдут показы двух фильмов открытия. В 17:30 (10:30 мск) начнется показ ленты Дмитрия Месхиева "Два билета домой", а в 20:00 (13:00 мск) - фильм итальянца Аличе Рорвахера "Счастливый Лазарь". Закрывать кинофестиваль будут драма Ольги Зуевой "На районе" с Данилой Козловским в главной роли (показ станет азиатской премьерой), а также фильм-победитель.

Президентом фестиваля стал российский актер Александр Михайлов, в состав основного жюри вошли российский режиссер Алексей Герман-младший, немецкий режиссер и сценарист Филип Гренинг, программный директор Тайбэйского кинофестиваля Ко Мин Цзюн, китайский художник и режиссер Ян Фудун и программный директор из Канады Дэнни Леннон.

Организаторы обещают, что в этом году на фестивале представят уникальную образовательную программу. В частности, речь идет о тренинге по питчингу (презентация проекта) и мастер-классе по монтажу от практикующих преподавателей Нью-Йоркской киноакадемии. Кроме того, ее независимый эксперт выберет лучший короткометражный фильм, а призом для его авторов станет семидневная стажировка в одном из филиалов киноакадемии.

Регион включил "Меридианы Тихого" и проходящие под его эгидой мероприятия в программу развития культуры Приморья до 2020 года.