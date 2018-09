Выставка к столетней годовщине расстрела Романовых открывается в Музее науки Лондона

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр.ТАСС Илья Дмитрячев/. Выставка, посвященная столетней годовщине гибели российского императора Николая II (1868-1918) и членов царской семьи, открывается в пятницу в лондонском Музее науки. Экспозиция под названием "Последний царь: кровь и революция" (The Last Tsar: Blood and Revolution), в основу которой легли около 150 фотографий, картин, предметов одежды и украшений, редких артефактов из архивов, музеев и частных коллекций России, Великобритании и США, наглядно расскажет через призму жизни и трагического конца семьи последнего императора о событиях в России в начале XX века, развитии медицины и криминалистики.

Противоречивая фигура императора

"Мы хотели рассказать об истории Романовых по-другому, потому что люди думают о них в довольно сентиментальном ключе, но на самом деле, императора [Николая] можно назвать пионером научного прогресса своего времени", - рассказал корреспонденту ТАСС директор Музея науки Иэн Блэтчфорд. Он обратил при этом внимание, что экспозиция, которая продлится до 24 марта 2019 года, также демонстрирует и противоречивость фигуры последнего российского императора, когда, будучи прогрессивным человеком в одних вопросах, в других он опасался этого самого прогресса.

"Николай II впервые прочитал произведение Льва Толстого уже после отречения. Для меня это открытие стало шокирующим, потому что в британском образовании это является основой русской литературы, и любому британскому школьнику известны такие названия, как "Анна Каренина", "Война и мир", - подчеркнул Блэтчфорд. - То, что царь познакомился с этой литературой лишь под конец своей жизни, означает для меня, что он был также и настроен против прогресса. Я назвал бы это "русским парадоксом" Романовых, противоречивым моментом".

Шесть разделов выставки

Вся выставка, вход на которую будет бесплатным, разбита на шесть тематических разделов. Они касаются семьи Романовых в целом и их связей с английской монархией, истории императрицы Александры Федоровны (1872-1978), вопроса рождения наследника и системы здравоохранения в России на рубеже веков. Отдельные части посвящены гемофилии, носителем которой был цесаревич Алексей, Первой мировой войне и работе Красного Креста в России. В завершении выставки рассказывается о расследовании расстрела членов императорской семьи, их врача и слуг в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года и о том, как в Великобритании при помощи анализа ДНК удалось установить, что найденные в 1991-х годах в Свердловской области кости принадлежат семье императора и ее приближенным.

Как рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки Александра Смирнова, дополнительную ценность экспозиции добавляет то, что многие экспонаты никогда ранее не покидали пределов России, а некоторые вообще выставляются впервые.

"На выставке можно увидеть одно из яиц мастерской Карла Фаберже под названием "Красный крест", привезенное нами из Художественного музея Кливленда, - сообщила она. - Все, что касается предметов, найденных рядом с домом Ипатьева, предоставил Фонд русской истории в Джорданвилле в США". В частности, посетители могут увидеть иконку и изумрудный крест, которые императрица Александра Федоровна носила при себе до последнего момента, ее дневник, вставную челюсть доктора Евгения Боткина, расстрелянного вместе с Романовыми.

"Уникальна и люстра из дома Ипатьева, которая находилась в комнате великих княгинь. Она была вывезена из России учителем английского языка семьи Романовых Чарльзом Гиббсом и никогда не выставлялась публично", - заметила Смирнова.

Интересен также и сундук из дорожной аптеки императорской семьи, который ранее никогда не выставлялся за рубежом. "Сундуки и аптечные препараты постоянно путешествовали в России за первым лицом государства с конца XVII века. Они использовались для приготовления лекарств фармацевтом - он сопровождал членов императорской семьи и по требованию врача изготавливал лекарство. Всего до наших дней дошли восемь таких сундуков", - сообщила корреспонденту ТАСС заведующая Российским музеем медицины Нина Чиж.

Выставка вне политики

Как рассказал российским журналистам Блэтчфорд, нынешние напряженные политические отношения между Россией и Великобританией не стали препятствием для организации экспозиции. "Я сказал бы, что в нынешних условиях организация выставки оказалась даже более легким делом. Между лондонским Музеем науки и российскими музеями сложились особые отношения. Мы искренне верим, что в сложные времена нужно делать больше подобных проектов", - сказал он, отметив, что "все разрешения были получены очень быстро, а выставка организована очень оперативно".

Как стало известно ТАСС, в общей сложности подготовка выставки заняла чуть больше года.

Блэтчфорд рассказал, что "некоторые члены британской королевской семьи посетят ее с частным визитом". "Есть столь много предметов, которые ранее не выставлялись даже в России, потому что они были в частных коллекциях или в государственных архивах", - добавил директор музея, объясняя их интерес к выставке.

При этом Блэтчфорд не стал отвечать на вопрос, кто именно из британской королевской семьи высказал желание ознакомиться с экспозицией. Но, кто бы из представителей фамилии Виндзоров ни добрался до Музея науки, один из аспектов последних месяцев жизни императора Николая II и его родственников для них, равно как и для всех посетителей выставки, яснее не станет. Речь идет о теме отказа двоюродного брата Николая II, британского короля Георга V (1865-1936), предоставить убежище Романовым, что спасло бы их от расстрела.

"Этот вопрос мы не затрагиваем, потому что это не часть той истории, про которую мы рассказываем. Это лишь про семью Романовых. История, которую вы упомянули, хорошо известна и является предметом жарких споров, однако нет смысла рассказывать ее здесь, в Музее науки. Наша история не о политике, а о науке", - сказал Блэтчфорд корреспонденту ТАСС.