"Мастерская Дмитрия Брусникина" и театр "Практика" представляют совместный проект

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Мастерская Дмитрия Брусникина" и театр "Практика" представляют в пятницу совместный проект, которым стала премьера спектакля "Человек из Подольска Сережа очень тупой" в постановке режиссера Марины Брусникиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Практики".

Собеседник агентства напомнил, что режиссер, педагог, заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин в 2015 году из выпускного курса Школы-студии МХАТ создал независимый негосударственный театр, получивший название "Мастерская Брусникина". Не имея собственного помещения, труппа играла спектакли на разных столичных площадках. 7 августа 2018 года Департаментом культуры города Москвы Брусникин был назначен художественным руководителем театра "Практика", а 9 августа он скончался, ему было всего 60 лет.

В спектакле "Человек из Подольска Сережа очень тупой" заняты артисты "Мастерской Брусникина". Постановку осуществила его вдова, режиссер Марина Брусникина. В одном спектакле она объединила две пьесы Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" и "Сережа очень тупой".

"Это пьесы-перевертыши, - пояснила режиссер. - Речь здесь идет о переделке, перестройке человека - такую же возможность мы хотим предложить зрителю, который в какой-то момент становится не только наблюдателем, но и участником спектакля, оказывается в ситуации, схожей с той, в которой обнаружил себя герой. Наш спектакль решен в жанре психологической инсталляции".

По словам художника-постановщика Саввы Савельева, "спектакль сделан на пересечении театра с современным искусством. Пространство залов и фойе превращается в галерею современного искусства, в тотальную инсталляцию, которая может помочь зрителю в познании самого себя".

Спектакль одновременно идет на всех пространствах nеатра "Практика": на большой и малой сценах, в буфете, коридорах и даже во дворе у входа. Гулять по этим площадкам можно будет в любом порядке, поэтому у каждого зрителя в голове соберется свой спектакль, утверждают авторы постановки. Ее показы состоятся 21-22 сентября и 5-6 октября.