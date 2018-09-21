"Ъ": сборы российских фильмов в летний сезон выросли вдвое

МОСКВА, 21 сентября /ТАСС/. Доля российского кино за июнь-август выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Бюллетеня кинопрокатчика".

"Сборы российского кино в традиционно неудачный для него летний сезон в 2018 году выросли более чем в два раза. Его доля в кинопрокате в июне-августе достигла 9,4%, хотя в последние годы в этот период не превышала 2-3,6%", - говорится в материале.

По данным газеты, в 2017 году доля отечественных фильмов в летней кассе составила 3,6%, в 2016-м - 2%, в 2015-м - 3,2%. Отмечается, что для российских продюсеров лето считается низким сезоном, потому что именно в это время года выходит много голливудских блокбастеров.

Как сообщает "Коммерсантъ", самым кассовым фильмом этого лета стала комедия "Ночная смена", которая заработала более 100 млн рублей. На втором и третьем месте фильм ужасов "Русалка. Озеро мертвых" - 100 млн рублей, а также драма "Лето" - 90 млн рублей.