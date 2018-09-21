Творческая команда серии фильмов "Елки" объявила о завершении проекта в киноформате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Творческая группа, работавшая над созданием серии новогодних фильмов "Елки", объявила о завершении проекта в киноформате, финальная часть комедии выйдет на экраны в конце декабря, сообщили ТАСС официальные представители кинокомпании Bazelevs.

Презентация картины прошла в Санкт-Петербурге в рамках XX международного форума "Кино Экспо".

"27 декабря 2018 года выходит в прокат фильм "Елки Последние" - финальная часть новогоднего семейного блокбастера, рассказывающего истории обычных людей нашей необъятной страны. "Елки Последние" станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями", - рассказали в компании.

Отмечается, что в 85-минутный киноальманах вошли пять новогодних историй. Новеллы от режиссеров Тимура Бекмамбетова, Егора Баранова, Анны Пармас и Александра Котта, снятые в разных регионах России и объединенные между собой закадровым голосом Константина Хабенского, рассказывают о приключениях персонажей, полюбившихся зрителям за восемь лет существования кинопроекта.

"В 2010 году в формат киноновелл из разных городов никто не верил, и мы начинали снимать кино интуитивно. Это решение оказалось очень верным - мы нашли форму, с помощью которой смогли показать характеры людей, которые живут не только в Москве, но и в регионах, зрители видели свои города, узнавали себя в любимых героях. В целом фильм стал способом показать портрет нашей страны. Этим я и могу объяснить большой успех в прокате, которого никто не ожидал", - приводят представители компании слова продюсера картины Тимура Бекмамбетова.

Благодаря фильму, как отмечается, появилось "Поколение Ё" - сообщество людей со всей страны, которые на протяжении нескольких лет делились своими новогодними историями для сценариев, семей, которые принимали участие в съемках, а также поклонников фильма и его создателей. По данным кинокомпании, за предыдущие семь лет все части фильма "Елки" посмотрели более 145 млн зрителей. В географию мест, где проходили съемки, вошли около 30 городов.

В главных ролях финальной части "Елок" сыграли Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и другие артисты. Генеральным партнером проекта выступил Сбербанк.