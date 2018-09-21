СМИ: вышел посмертный альбом певца Принса

ТАСС, 21 сентября. Релиз нового альбома умершего в 2016 году певца Принса, который получил название Piano & A Microphone 1983, состоялся в пятницу. Об этом пишет журнал Billboard .

По данным издания, альбом содержит девять треков общей длиной в 35 минут. Материалом для диска послужила кассета, которую музыкант записал в 1983 году в домашней студии. В альбом вошли в том числе версии ставших впоследствии популярными композиций Принса 17 Days и Purple Rain.

57-летний Принс (настоящее имя - Принс Роджерс Нельсон) был найден мертвым в своем доме в штате Миннесота 21 апреля 2016 года. Экспертиза показала, что он скончался от случайно принятой чрезмерной дозы препарата под названием фентанил, который является мощным болеутоляющим.

Исполнитель снискал всемирную известность после выхода его альбома под названием "1999" в 1982 году. Когда певец находился на пике славы, считалось, что по популярности в США он уступает только Майклу Джексону. Принс был лауреатом многих престижных премий, в число которых входят "Оскар", Grammy и "Золотой глобус".

Два последних прижизненных альбома певца - HITnRUN Phase One и HITnRUN Phase Two - были выпущены в 2015 году. Всего Принс записал 39 студийных альбомов и 136 музыкальных клипов. Общий тираж проданных альбомов превысил 100 млн экземпляров.