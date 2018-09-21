Кабмин РФ выделил 70 млн рублей на проведение фестиваля "Высоцкий. Фест"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 70 млн рублей на проведение в 2018 году мероприятий молодежного фестиваля авторской песни "Высоцкий. Фест". Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Выделить <…> Минкультуры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 70 млн рублей на предоставление <…> субсидии некоммерческой организации "Благотворительный фонд Владимира Высоцкого" в целях возмещения расходов, связанных с организацией и проведением в 2018 году ежегодного Всероссийского фестиваля авторской песни для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест", имея в виду проведение конкурсных и концертных мероприятий в восьми федеральных округах", - говорится в распоряжении.

Идею фестиваля предложил президент РФ Владимир Путин, посещая музей-квартиру Владимира Высоцкого 24 января этого года. Задача конкурса - найти талантливых представителей молодежного музыкального андеграунда, помочь им сформировать творческий материал, выявить лучших и дать им "путевку в жизнь".

С 25 июня по 20 июля 2018 года исполнители в возрасте от 18 до 35 лет, авторы или группы могли оставить заявку на участие в фестивале. Больше 200 человек получили возможность, пройдя отбор, выступить на специальной сцене в рамках фестиваля "Нашествие". Десять финалистов примут участие в гала-концерте, который пройдет в ноябре в Москве.