Посетители в кимоно смогут увидеть искусство эпохи Эдо в Пушкинском музее без очереди

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Посетители в кимоно смогут попасть на выставку "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо", которая проходит в Государственном музее изобразителных искусств им. А. С. Пушкина с 4 сентября по 28 октября, без очереди. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба музея.

Не только Хокусай: путеводитель по японской эпохе Эдо и ее шедеврам

Не только Хокусай: путеводитель по японской эпохе Эдо и ее шедеврам Спецпроект ТАСС к "выставке года" в Пушкинском музее

"Желающие посетить выставку "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" могут попасть в Пушкинский без очереди: для этого нужно прийти в музей в кимоно. Посетителей в традиционной японской одежде будут пускать через служебный вход. Билет на выставку можно приобрести онлайн или в кассе музея", - говорится в сообщении.

Экспозиция является одним из главных событий перекрестного года Японии и России. На выставке представлено 135 работ ведущих мастеров японской живописи и гравюры различных традиционных школ. Многие из них имеют статус особо ценных и крайне редко покидают пределы Японии.

Партнерами выставки выступили Агентство по культуре Японии, Токийский национальный музей, а также Музей изобразительных искусств города Тиба и Художественный музей Итабаси в Токио. Помимо работ из японских собраний экспозицию дополнили произведениями из российских музеев - ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного музея Востока.

Первую часть выставки можно увидеть до 30 сентября. С 3 по 28 октября в музее представят вторую часть экспозиции. Это связано с хрупкостью работ: живопись на бумаге и шелке требует строгих условий транспортировки, хранения и экспонирования. Согласно принятым в Японии стандартам, произведения такого рода не могут быть представлены в выставочных залах более четырех недель.