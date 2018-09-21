В Иванове открылся фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда"

ТАСС, 21 сентября. Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" впервые открылся в Иванове, в течение трех дней в городе будут проходить выставки, спектакли, мастер-классы, концерты. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства Ивановской области.

"В рамках первого фестиваля в Иванове состоятся мероприятия по направлениям: новейшее искусство, хореографический перфоманс, фотография, мода и дизайн, театральная лаборатория и образовательная платформа. Главная цель мероприятий - показать, что Иваново - город русского авангарда и сделать современное искусство более понятным и близким людям", - сказали в пресс-службе.

Проект "Первая фабрика авангарда" реализуется в регионе в рамках гранта Фонда президентских грантов при поддержке правительства Ивановской области. На участие в фестивале поступило более 300 заявок по разным направлениям.

"В программе фестиваля - 15 выставок, а также лекции, круглые столы, презентации книг и выставочных проектов, интерактивная программа для детей, мастер-классы, спектакли, концерты, программы видео-арта и многое другое. Например, направление фестиваля "мода и дизайн" соберет на одной площадке молодых дизайнеров из разных регионов России. Для них организуют специализированные лекции и мастер-классы экспертов индустрии. В рамках фестиваля состоится открытие выставки памяти почетного гражданина города Иваново, заведующей кафедрой текстильного дизайна Натальи Мизоновой", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС организаторы фестиваля, в рамках открытия начался спектакль "Школа клоунов" театра "Миниатюръ" из Санкт-Петербурга, проходит мастер-класс от известного уличного художника Максима Торопова, состоялось открытие выставки молодых художников "Новый авангард", где представлены живописные и графические работы, декоративное искусство. Их авторы - молодые художники из Иванова и Ивановской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Рязани, Вологды.

"Для проведения мероприятий фестиваля задействованы практически все выставочные и театрально-концертные площадки города. Ряд событий фестиваля состоится на улицах областного центра. Кроме этого, будут организованы две авторские экскурсии "Архитектура Иванова: калейдоскоп времен" и "Новый город для новых людей", - сказала координатор проекта Ирина Голубева.