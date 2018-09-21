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Арктика сегодня

В Петербурге открылась выставка картин, написанных на пленэре в Арктике

На ней представлено более 50 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Выставка картин "Согретые холодом: Арктика глазами петербургских художников", написанных на пленэре в Арктике, открылась в Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

"В Смольном состоялось торжественное открытие выставки картин "Согретые холодом: Арктика глазами петербургских художников". Представленная экспозиция уникальна тем, что авторы картин, на которых запечатлены природа Крайнего Севера, жизнь народов арктических территорий, писали их не в студиях, а на пленэре, в Арктике. На выставке представлено более 50 работ", - отмечается в сообщении.

В комитете Санкт-Петерубрга по делам Арктики также добавили, что открытие выставки приурочено к подписанию соглашений о сотрудничестве между комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики, ассоциацией полярников Санкт-Петербурга, санкт-петербургским союзом художников, союзом архитекторов и московским архитектурным институтом.

Организаторами экспозиции выступили комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и санкт-петербургский союз художников. В церемонии открытия приняли участие ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, председатель ассоциации полярников Санкт-Петербурга Платон Староверов, председатель правления санкт-петербургского союза архитекторов Олег Романов а также художники-участники выставки: Александр Сайков, Алла Джигирей, Борис Забирохин, Юлия Мурадов, Виталий Трошин.

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