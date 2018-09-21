Спиваков предложил отменить пошлины на ввоз музыкальных инструментов из-за границы

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Московского международного дома музыки народный артист СССР Владимир Спиваков предложил отменить действующие в России пошлины на ввоз музыкальных инструментов из-за границы.

В Уфе в пятницу завершился второй международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Лауреатами первой и второй премий стали Мария Дуэньяс из Испании и Федор Безносиков из России. Они стали обладателями сертификатов на скрипки соответственно мастера Риккардо Антониацци 1912 года и мастера Жюля Гранджона 1848 года. Однако привезти инструменты из Франции в Россию, по словам Спивакова, оказалось невозможно из-за высоких таможенных пошлин.

"Скрипки находятся в сейфе в Париже. И почему я не привез их сюда? Потому что нужно платить 30% от их стоимости. Уговорить людей [спонсоров], которые и так дали столько денег на конкурс, у меня не хватило совести. Надо сказать, что должны быть пересмотрены у нас законы многие, в том числе этот. Потому что скрипачи, например, на Западе путешествуют без каких-либо подобных проблем, это их инструменты", - сказал Спиваков в пятницу ТАСС.

Конкурс проходил в Уфе 17-21 сентября. По результатам отборочного тура участниками стали 12 молодых исполнителей в возрасте от 16 до 26 лет из шести стран. В финал прошли лишь четверо. Впервые подобный конкурс прошел в 2016 году на родине Спивакова в Уфе.