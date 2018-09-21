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Умерла поэтесса и переводчица Зинаида Миркина

Ей было 92 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Поэтесса Зинаида Миркина, известная переводами арабской, немецкой и индийской поэзии, умерла в Москве на 93-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил поэт и православный священник Сергей Круглов.

"Только что сообщили: скончалась Зинаида Александровна Миркина", - написал он на своей странице в Facebook.

Зинаида Миркина родилась в Москве 10 января 1926 года. Закончила филологический факультет МГУ. Наиболее известна переводами средневековой исламской поэзии, а также стихов индийского поэта Рабиндраната Тагора и немецкого автора Райнера Марии Рильке. Кроме того, были изданы несколько сборников стихов и эссе Миркиной. Была замужем за философом Григорием Померанцем (1918-2013).

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