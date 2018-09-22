Актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Голливудский актер Стивен Болдуин - младший из четырех братьев Болдуинов (Алек, Дэниел и Уильям) - получил звание профессора Киевского университета культуры. Об этом в субботу сообщило агентство "Укринформ".

Болдуин рассказал, что в 2020 году планирует снимать фильм на Украине, кастинг к которому проведет среди студентов университета.

"Не создавайте фильмы об уже давно всем известных идеях. Но создавайте фильмы о прекрасных людях, которые творят эти идеи <...> Хорошая история - это та, которая объединяет всех нас, объединяющая ценности и идеи, касающиеся всех людей, не кого в частности. Поэтому помните об этом, создавайте фильмы о больших ценностные идеи", - сказал он, обращаясь к студентам во время церемонии.

Стивен Болдуин - американский актер и режиссер. Его фильмография насчитывает более 140 работ, среди которых фильмы "Подозрительные лица", "Трое", "Схватка в небе" и "Рожденный четвертого июля". Также Болдуин снимался в таких сериалах, как "C.S.I. Место преступления" и "Бэтмен будущего".