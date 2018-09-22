РАО отсудило у кинотеатра 1 млн рублей в пользу авторов музыки в фильме

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) выиграло суд о взыскании с кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге 958 тыс. рублей авторского вознаграждения за использование охраняемого музыкального произведения в фильме. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе РАО.

"Арбитражный суд Свердловской области принял решение удовлетворить иск Российского авторского общества (РАО) о взыскании 958 тыс. рублей авторского вознаграждения с екатеринбургского кинотеатра "Салют". Суд в очередной раз встал на сторону истца, подтвердив, что за фильмы, в которых содержатся охраняемые музыкальные произведения, должно взиматься вознаграждение в пользу композиторов и авторов музыки", - отметили в пресс-службе организации.

В РАО добавили, что суд также удовлетворил требование о выплате в качестве процентов свыше 240 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами с 2015 по 2017 годы.

"Признано абсолютно законным, что российские кинотеатры выплачивают по договорам с РАО как организацией, аккредитованной государством, авторское вознаграждение за все ленты, в состав которых включены охраняемые музыкальные произведения, - пояснили в обществе. - Эта норма определяется положениями Гражданского кодекса РФ и постановлением правительства РФ от 21.03.1994 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства". Ошибочность позиции кинотеатра "Салют" проявилась в том, что администрации посчитала - раз она платит за прокат фильма, то отдельно выплачивать авторское вознаграждение композиторам за прозвучавшие в лентах произведения не нужно".

Как отметили в РАО, представители общества уже неоднократно обращалось в суд, который каждый раз взыскивал с "Салюта" авторское вознаграждение и проценты за пользование чужими денежными средствами: аналогичные судебные решения были приняты в 2011 и 2012 годах.