Традиционные наряды северной России представили в Архангельске на фестивале костюма Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Меховые паницы, душегреи, повойники с кустами и деловые костюмы с древнерусскими орнаментами представили участники IV межрегионального фестиваля "Костюм Русского Севера", который открылся в субботу в Архангельске. Как рассказал ТАСС организатор фестиваля, директор архангельского областного Дома народного творчества Руслан Боднарук, в этот раз форум посвящен 310-летию образования Архангелогородской губернии.

"В межрегиональном фестивале "Костюм Русского Севера" участвуют представители десяти регионов, в том числе тех, которые когда-то входили в Архангелогородскую губернию. В этот раз мы посвятили фестиваль 310-летию со времени ее образования в 1708 году. Она была намного больше, чем современная Архангельская область, и мы постараемся показать тот народный костюм, который на той территории бытовал", - сказал Боднарук.

Фестиваль собрал около 70 участников из Республик Коми и Карелия, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Ярославской, Новгородской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего будет показано 38 коллекций одежды в северных традициях по трем номинациям: традиционный костюм, сценический костюм и авторский костюм. Еще одна номинация - народный костюм для куклы.

Про кукол

Мастер из Пермского края Татьяна Суслова представляет коллекцию из пяти кукол под названием "Судьба мезенской женщины". "Я сделала их в круге: от девочки к бабушке, это как хоровод жизни", - рассказала ТАСС Суслова.

Наряды отличаются цветами и качеством ткани. "У девочки платье было простое, она как невидимка, у девушки, которая должна готовить себе приданое, обязательно рукоделие, и у моей куклы множество деталей, которые его показывают. Невеста блистает всеми красками, поэтому на ней коротёна (часть праздничного наряда девушек, косоклинная нагрудная одежда на узких лямках - прим. ТАСС) из ярко-желтой парчи и юбка из синего шелка, - пояснила мастер, добавив, что наряды замужних женщин на Мезени тоже были яркие. - У хозяйки наряд цвета "клубника со сливками", а у бабушки в одежде уже преобладают темные оттенки".

Кукол из лыка показывает народный мастер из Мезени Архангельской области Людмила Окулова. Она сделала акцент на различии нарядов, которые существовали даже в соседних деревнях. "Например, в деревне Кимже поверх повойника (старинный головной убор замужних женщин в виде полотняной шапочки, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове - прим. ТАСС) завязывали кусты (кусты или кустышки, с ударением на "у" - торчащие концы сложенной шелковой косынки, повязанной поверх повойника, было характерно для Пинежского, Мезенского и Архангельского уездов - прим. ТАСС), причем завязывали по-особенному, с одной петелькой - этим Кимжа отличалась", - уточнила мастер.

Суконные ленты и традиционные орнаменты

Куклы представлены на выставке, а костюмы демонстрируются во время дефиле.

Людмила Кустышева из Нарьян-Мара участвует во всех номинациях. Как она объясняет, у жителей разных частей тундры Ненецкого автономного округа наряды значительно отличались. "В канинской тундре используют много сукна для украшения одежды - суконные ленты и вставки в форме квадратиков вдоль всего подола, например. Для паницы (верхней женской одежды - прим. ТАСС) малоземельской и большеземельской тундры характерны разные пропорции: у малоземельской орнамент на уровне бедра, а у большеземельской орнамент идет намного ниже", - рассказала собеседница агентства.

В коллекции Кустышевой меховые жилеты, туники и даже жакет, который сделан по образцу паницы, и головные уборы. "На территории округа головные уборы пяти видов, все они очень разные, в коллекции немного стилизованы, адаптированы для современности", - уточнила она. Мастер представила и сценические костюмы, которые для удобства использования сделаны из искусственной замши. "Чтобы было удобно танцевать, я использую современные материалы", - добавила Кустышева.

Дом национально-этнической моды из Республики Коми представил в Архангельске один мужской костюм и семь женских. "У нас большой регион, но мужские костюмы были типичные, сильно не отличались по территориям ни кроем, ни атрибутикой. А вот женские были очень разные: в южных районах более простые, в северных - богатые, потому что там пушниной занимались, могли позволить себе и парчу, и золото", - пояснила представитель дома моды Наталья Загумённова.

Она отметила, что в Республике Коми долго сохранялись традиции старинных узоров для одежды. "У нас дольше всех сохранялся архаичный рисунок, геометричный, все эти коловраты - это такая особенность, характерная для глубинки Республики Коми", - сказала Загумённова.

Платья для чуди и традиции для делового костюма

Художник-модельер культурно-досугового комплекса Котласа (Архангельская область) Наталья Зотова создала коллекцию "На краю земли", представив, как могла бы выглядеть одежда, которую носили представители народа чудь. "Они жили на севере, в костюме отражен их образ жизни в гармонии с природой. Я использовала лен, мех и шерсть: контраст грубого серого льна с белым мехом и белым кружевом. В коллекции льняные рубахи и юбки, шерстяные вязаные шапки, накидки и сумки", - рассказала Зотова.

Вера Пак из Ростова Великого (Ярославская область) адаптировала традиции русского костюма для современного делового наряда в коллекции "Синь озера Неро". "У меня была идея создать многофункциональный костюм на основе народных традиций, но современный и удобный, - пояснила Пак. - Здесь платья, пиджак с юбкой, а также баска (дополнительный элемент одежды, который похож на короткую женскую юбку свободного покроя, пришивается, как правило, к низу топа или верху юбки - прим. ТАСС), которая может использоваться как душегрея (теплая кофта без рукавов - прим. ТАСС)".

Как говорит ростовский модельер, в традиционной русской одежде ей нравится ярусность и многослойность, что вполне можно использовать и сейчас. "И еще в одном платье воплощена идея древнерусского декора одежды: подчеркнуть оплечья, зарукавья и низ юбки. Была использована современная ткань с узором кружева на синем фоне и оказалось, что такой декор отлично вписывается даже в деловой костюм", - сказала Пак.

Как пояснил Бондарук, при оценке коллекций будет учитываться гармоничность и яркость художественного образа, сохранение традиций костюма Русского Севера, владение техниками рукоделия и артистичность представления нарядов на подиуме. Фестиваль завершится 23 сентября гала-концертом.