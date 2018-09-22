Стас Михайлов перенес концерты на Кавказе на более поздний срок

"О новых сроках концертов мы сообщим в наших соц-сетях и на официальном сайте: www.STASMIKHAILOV.com , - добавил Табриз Шахиди. - Приносим искренние извинения зрителям и обещаем в скором времени порадовать наших поклонников информацией о новых датах наших концертов".

"В связи с неисполнением местными организаторами своих обязательств, мы решили перенести концерты Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном на более поздний срок", - написал он, отметив, что исполнитель обязательно выступит в Дагестане и Чечне.

Об этом в субботу сообщил концертный директор исполнителя Табриз Шахиди на своей странице в Instagram.

ТАСС, 22 сентября. Певец Стас Михайлов перенес запланированные на конец сентября концерты в Махачкале и Грозном на более поздний срок в связи с неисполнением обязательств организаторами выступлений.

Как сообщил ТАСС представитель спортивного комплекса "Колизей" в Грозном, где должен был состояться концерт, мероприятие отменено по техническим причинам представителями артиста. "По той информации, которую они нам дали, аппаратура не успевает вовремя из Киева. По их словам, Стас Михайлов выступает только со своей аппаратурой", - рассказал собеседник ТАСС, добавив, что предыдущие два концерта артиста в Грозном прошли на высоком уровне.