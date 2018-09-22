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Мастер-классы по примерке кимоно прошли в рамках Дня культуры Японии в Москве

Посетители также имели возможность своими руками изготовить кошелек-брелок "гамагути" и принять участие в чайной церемонии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Цикл мероприятий, посвященных японской культуре, прошел в субботу в Московском доме книги. Гости приняли участие в чайной церемонии, мастер-классах по примерке кимоно и изготовлению традиционных японских кошельков, передает корреспондент ТАСС.

"В Московском доме книги впервые проходит такое масштабное мероприятие, как день культуры Японии. Если оно окажется успешным, магазин намерен и впредь организовывать подобные акции", - отметил заведующий информационным отделом посольства Японии в Москве Тосио Ямамото.

Гостям предлагалось примерить женские летние кимоно "чоката", окрашенные традиционными японскими техниками "Юдзэн" и "Нишидзин ори", а затем получить их в качестве подарка. Посетители имели возможность своими руками изготовить кошелек-брелок под названием "гамагути", что означает "открытый рот лягушки".

По словам Ямамото, чайная церемония, продемонстрированная на сцене, - настоящая. "Она проведена людьми, специализирующимися на чайных церемониях в Японии, они приехали, чтобы поделиться своим мастерством в России", - подчеркнул он.

Мероприятие организовано представителями молодежного отделения чайной школы "Урасэнкэ Танкокай" в рамках перекрестного года культуры России и Японии.

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