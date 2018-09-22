Осенний праздник фонтанов в Петергофе прошел в жанре веселого театрального представления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Петергоф представил в субботу традиционный осенний праздник фонтанов в новом жанре, передает корреспондент ТАСС. Шоу на Большом каскаде было посвящено театру, впервые оно прошло в виде буффонады.

"Праздник под названием "Театральный роман" - это очень веселое легкое представление, посвященное театральным жанрам. Оно легче, чем наши обычные этюды по русской культуре, литературе. Мы решили на какое-то время остановиться в наших идеях просветительской направленности. Этот спектакль поставлен в жанре клоунады, буффонады", - рассказала журналистам генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Мультимедийное шоу со спецэффектами, пиротехникой и выступлением артистов было построено в форме спора персонажей, представляющих различные театральные жанры. Композиторы, драматурги, хореографы, артисты площадного театра со сцены в шутку пытались выяснить, чей же жанр лучше, поэтому на сцене сменяли друг друга фрагменты из классической оперы и балета, выступления скоморохов, пляски у костра, эпизоды современных мюзиклов. Декорацией праздника были Большой каскад и Большой дворец, на которые проецировались различные изображения.

Гости парка

Праздник фонтанов традиционно собрал большое количество зрителей, которые приехали в парк на берегу Финского залива, несмотря на штормовое предупреждение и дождь, который почти непрерывно шел в Санкт-Петербурге с середины дня. Долгое время осенний праздник в Петергофе означал завершение сезона, но, по словам представителей музея-заповедника, фонтаны в этом году будут работать до 14 октября.

Ранее на пресс-конференции Кальницкая рассказала, что в этом году в Петергофе особенно много посетителей. В сентябрьские дни Нижний парк посещают до 25 тыс. человек. Обычно такой поток бывает в летний период. Как отметила Кальницкая, по итогам года количество посетителей музея-заповедника может вырасти на 15% примерно до 5,5 млн человек.

В 2017 году, по данным Министерства культуры РФ, Петергоф стал самым посещаемым музеем России, он принял 5,3 млн человек. Около 40% посетителей Петергофа - иностранцы.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире. Она состоит из 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке. Петергофские фонтаны превосходят версальские по обилию воды, высоте струй и длительности действия, при этом фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.