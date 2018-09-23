Мединский: передача Ростуризма в МЭР не скажется на внутренней структуре Минкультуры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Передача Ростуризма из ведения Министерства культуры в Минэкономразвития не повлияет на внутреннюю структуру Минкультуры. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Эта реорганизация никак не затронет внутреннюю структуру Министерства культуры", - сказал Мединский.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передали из ведения Минкультуры Минэкономразвитию. Соответствующий указ президента России был опубликован 17 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство в соответствии с указом должно обеспечить его выполнение и в течение полугода внести изменения в действующие документы.