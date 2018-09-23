Мединский открыл выставку "Евангелие глазами молодых художников" в Троицке

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Выставка "Евангелие глазами молодых художников", где представлены работы студентов и выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, открылась в воскресенье в храме Живоначальной Троицы в Троицке. В торжественной церемонии принял участие министр культуры, председатель попечительского совета храма Владимир Мединский.

"Мы продолжаем традицию соединения духовного и культурного начала здесь, на базе храма Живоначальной Троицы. Это уже не первая выставка, которую принимает храм. И я очень рад, что сегодня мы открываем выставку выпускников прославленной академии. Я много лет был знаком с Ильей Сергеевичем и знаю, какое огромное влияние он уделял духовным, религиозным сюжетам. Поэтому то, что вы видите здесь эту выставку сегодня, очень символично", - сказал Мединский.

По его мнению, "чем больше людей, может быть, пока невоцерковленных, придет в стены храма, посетит эту выставку, тем больше людей придет к пониманию Бога, добра, справедливости, милосердия".

"Знаменательно, что в храме новопостроенном в городе Троицке эта выставка становится первым культурным событием такого масштаба. Это показывает формат жизни новой Москвы как части первопрестольного града. Очень важно, что формируется духовно-культурное пространство именно в том ключе, который связывает с традиционной Москвой, той, которая, помимо прочего, играет роль, безусловно, главного духовно-культурного центра в стране, задает не просто сферы интересов, а содержит фундаментальные основы нашего общества", - сказал епископ Домодедовский Иоанн, викарий Патриарха Московского и всея Руси.

И.о. ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазунов поблагодарил епископа за благословение. "Владимир Ростиславович, спасибо, что в храме, к которому вы приложили столько души и сил, выделено такое пространство, где под крылом матери-церкви светские художники могут иметь возможность выставиться и порадовать жителей города Троицка, прихожан, показать свои достижения в области имкусства", - обратился Глазунов к Мединскому.

Он отметил, что недавно работы студентов и выпускников академии показывали в Италии. "Отклик на реалистическую живопись в мире очень высок. Многие школы разрушены европейские, а в России мы живем идеей не потерять нашу реалистическую, академическую школу, получив которую, художник получает свободу для творчества", - добавил и.о. ректора академии.

О выставке

В экспозицию вошли полотна, иллюстрирующие как евангельскую, так и православную историю. Среди работ - "Христос и иудейские учителя", "Оплакивание Христа", "Уверение Фомы", "Суд Соломона", "Проповедь Сергия Радонежского", "Выбор Веры. Год 986", "Чудо о царевиче Дмитрии", "Моя Россия". Важным разделом выставки, которая продлится до 21 октября, являются произведения портретного и пейзажного жанров.

Организаторами выставки выступили Министерство культуры РФ, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Центр кинофестивалей и международных программ и храм Живоначальной троицы.