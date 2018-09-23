Кинокомиссия Крыма готова помогать кинематографистам в организации съемок

ЯЛТА, 23 сентября. /ТАСС/. Крым пока не планирует применять систему так называемого рибейта (субсидии на возмещение затрат организациям кинематографии), однако помощь в организации работы кинематографистов уже оказывается. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил директор автономной некоммерческой организации Кинокомиссия Республики Крым Константин Малолетнев.

Рибейт предполагает возврат регионом части расходов на съемки, в частности затрат на проживание, переезды и различные сервисы, размеры выплат регионы устанавливают самостоятельно. Система компенсаций в 2017 году начала действовать в Калининградской, Ульяновской, Самарской, Новгородской, Иркутской, Московской, Ростовской областях, а также в Приморье, Карелии, на Кубани и в Петербурге.

"Пока мы не планируем вводить систему рибейта, в этом году точно нет, возможно, вернемся к обсуждению вопроса в будущем году", - сказал глава Кинокомиссии, образованной при поддержке Минкультуры Крыма в мае 2018 года.

При этом во время круглого стола, организованного в рамках третьего международного кинофестиваля "Евразийский мост", Констанин Малолетнев отметил, что уже сейчас Кинокомиссия на своем уровне помогает российским и иностранным кинематографистам, приезжающим снимать в Крым.

"Мы рады помочь в поиске локаций, организации необходимых разрешений на съемки для иностранных компаний, - пояснил он. - Также мы оказываем услуги по размещению, поиску транспорта, в том числе вертолетов".

О кинематографе Крыма

В Крыму находится одна из самых известных киностудий СССР - Ялтинская киностудия. К примеру, в Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака был снят "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. Один из эпизодов фильма "Добровольцы" с Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым снимался в Судакской крепости.

На полуострове работали над такими фильмами, как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада", а также над картинами "Пираты XX века", "Три плюс два", "Одиночное плавание". Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

В 2017 году президент РФ Владимир Путин по итогам посещения молодежного форума "Таврида" в Крыму рекомендовал властям региона "рассмотреть вопрос о создании комиссии в целях оказания содействия производителям кинофильмов в организации съемочного процесса и применении системы рибейта".