В сети кинотеатров "Москино" покажут советские фильмы в Международный день музыки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Восемь советских музыкальных фильмов покажут бесплатно в сети кинотеатров "Москино" в Международный день музыки, который отмечается 1 октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Международного дня музыки 1 октября в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные кинопоказы советских музыкальных фильмов. Зрители увидят восемь кинолент, снятых в разных жанрах - мюзикла, комедийной мелодрамы и драмы", - говорится в сообщении.

Кинопоказы пройдут в девяти кинотеатрах сети: "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте", "Сатурне", "Спутнике" и "Туле". В кино можно будет увидеть, в частности, музыкальную ретрокомедию "Мы из джаза", мюзикл "Женщина, которая поет", комедийную мелодраму "Карнавал".

Отмечается, что посмотреть фильмы можно без предварительной регистрации.

Международный день музыки отмечается 1 октября с 1973 года. Праздник был утвержден Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО.