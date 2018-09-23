Фильм ужасов "Проклятие монахини" возглавил отечественный кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фильм ужасов "Проклятие монахини" (The Nun) занял первое место в кинопрокате России и стран СНГ по итогам уик-энда, собрав 284,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 20-23 сентября.

Картина режиссера Корина Харди, стартовавшая в российских кинотеатрах в четверг, является спин-оффом франшизы "Заклятие" (The Conjuring), повествующей о борьбе исследователей паранормальных явлений со злыми духами. Героям "Проклятия монахини" предстоит расследовать самоубийство в румынском монастыре. В фильме снялись Демиан Бишир, Таисса Фармига, Бонни Ааронс и другие.

На втором месте оказалась еще одна новинка прошедшей недели - комедия "Агент Джонни Инглиш 3.0" (Johnny English Strikes Again) с Роуэном Аткинсоном в главной роли. Очередная часть пародийной франшизы о британском суперагенте набрала в прокате 97,8 млн рублей. В фильме снялись, в частности, Ольга Куриленко, Джэйк Лэси и Бен Миллер.

На третье место переместился лидер прошлой недели, американский фантастический боевик "Хищник", заработавший 80,2 млн рублей. Картина режиссера Шейна Блэка демонстрируется в российских кинотеатрах с 13 сентября. Она является продолжением франшизы об инопланетной расе Хищников, которые представляют угрозу для существования человечества.