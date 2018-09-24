Стоимость восстановления Национального музея Бразилии может превысить $25 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 сентября. /ТАСС/. Стоимость восстановления уничтоженного пожаром 2 сентября Национального музея Бразилии может превысить $25 млн. Об этом в интервью газете Globo заявила Кристина Менегацци - глава чрезвычайной миссии ЮНЕСКО, работающей на месте инцидента.

Эти оценки являются предварительными и окончательная смета работ во многом будет зависеть от количества экспонатов, которые удастся обнаружить под обломками сгоревшего здания, а также их состояния. "На это уйдут многие месяцы кропотливой работы... Если повезет и нам удастся обнаружить многое, то может потребоваться и больше года", - сообщила Менегацци. По ее мнению, помимо чисто конструктивных и инженерных решений, при проведении восстановительных работ необходимо учитывать историческую ценность сгоревшего здания и соответствующим образом осуществлять выбор реставрационных методик.

По результатам работы в Бразилии специалисты организации представят предложения по обеспечению безопасности музеев. Как полагает Менегацци, во избежание повторения столь масштабных потерь музейных фондов в будущем необходима в первую очередь "смена ментальности". "На реставрационные работы мы тратим значительно больше, чем на профилактику", - отметила глава миссии ЮНЕСКО, взявшей на себя координацию международных усилий по поиску финансирования, оказанию экспертной помощи и воссозданию утраченных коллекций за счет запасников мирового музейного сообщества.

На прошлой неделе Министерство образования выделило Федеральному университету Рио-де-Жанейро, структурой которого является Национальный музей, 2,25 млн долларов на проведение экстренных работ. Еще 1 млн евро пообещало предоставить правительство Германии на оборудование лабораторий для проведения анализа археологических находок.

Ранее президент Бразилии Мишел Темер обсудил с главами банков и с крупными предпринимателями создание механизмов финансирования работ по восстановлению музея в кратчайшие сроки.

Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением южноамериканской страны, сгорел в результате сильного пожара в Рио-де-Жанейро. Его коллекция насчитывала около 20 млн экспонатов, в том числе археологические артефакты, египетские древности, мумии, предметы быта и минералы. В частности, в музее хранился человеческий скелет, признанный самым древним из всех, когда-либо найденных на территории Южной и Северной Америки. Он принадлежал женщине, которая жила более 12 тыс. лет назад.

Тушение пожара осложнялось тем, что расположенные поблизости пожарные гидранты не работали. Известно, что в огне уцелел метеорит Бендего весом 5260 кг. Он был найден на территории современной Бразилии в конце XVIII века. По предварительной информации, в результате пожара уничтожено почти 90% экспонатов.