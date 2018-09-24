В Минкультуры подтвердили подлинность приложения "Мединский" в App Store

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Приложение "Мединский" в App Store подлинное, сообщила в понедельник ТАСС Анастасия Карпова - пресс-секретарь министра культуры РФ Владимира Мединского.

Ранее в сети появилась информация, что в App Store есть приложение министра культуры РФ Владимира Мединского, где собраны написанные им книги.

"Данное приложение официальное и появилось в App Store семь лет назад, когда Владимир Мединский являлся депутатом Госдумы. Напомню, что он автор целого ряда исторических произведений, которые, для удобства пользователей, собраны в одном приложении", - сказала Карпова.

Свою писательскую карьеру Владимир Мединский начал еще до вступления на должность министра культуры РФ. Его авторству принадлежит серия книг "Мифы о России", а также "Особенности национального пиара", "Война. 1939-1945. Мифы СССР" и роман "Стена".