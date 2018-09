СМИ: умер актер Эл Мэттьюс, снявшийся в фильме "Чужие"

ТАСС, 24 сентября. Актер Эл Мэттьюс, снимавшийся в фантастическом фильме "Чужие" (Aliens, 1986) и других кинокартинах, скончался на 75-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun.

По данным издания, актер умер в воскресенье в своем доме в Испании, тело обнаружил его сосед. Причины смерти не сообщаются.

Эл Мэттьюс получил известность благодаря роли сержанта Эла Эйпона в фильме Джеймса Кэмерона "Чужие". Артист также снимался в ролях второго плана в таких лентах, как "Супермен 3" (Superman III, 1983), "Рэгтайм" (Ragtime, 1981), "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997), "Завтра не умрет никогда" (Tomorrow Never Dies, 1997).

Мэттьюс служил в Корпусе морской пехоты США и участвовал в войне во Вьетнаме (1964-1973 годы). Актер долгое время жил в Великобритании, где работал на телевидении и радио. Он также был певцом и музыкантом.