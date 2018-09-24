Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина

ВОЛОГДА, 24 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, ведущая актриса Вологодского театра для детей и молодежи Августа Кленчина умерла на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в театре.

"Августа Кленчина умерла 23 сентября <...> Это огромная потеря для театра. Она работала до самого последнего, пока могла, последние свои спектакли она отыграла в апреле этого года. Сегодня в ритуальном зале на проспекте Советский в Вологде проходит церемония прощания", - сообщили ТАСС в информационной службе театра.

По информации театра, Августа Кленчина - выпускница Красноярского училища искусств, творческий путь начала в Красноярском драматическом театре, позже работала в театрах Пскова, Иванова, Пензы, Калининграда, Ставрополя, Уфы. С 1986 года служила в Вологодском ТЮЗе, играла в постановках "Вишневый сад", "Я не вернусь", "Вперед и с песней!". В спектакле "О преступлении" актриса за доли секунды превращалась из старухи-процентщицы в ее сводную сестру Лизавету, рабочего Миколку, полицейского, Мармеладова, Катерину Ивановну, Полиньку, мать Раскольникова и следователя Порфирия Петровича.

В 2014 году Августа Кленчина получила диплом лауреата "Лучшая женская роль" за роль Амалии Павловны в моноспектакле "Вперед и с песней!" на VIII Международном театральном фестивале современной драматургии "Коляда- Plays" в Екатеринбурге. В 2015 году за эту же работу актриса была удостоена диплома участника II фестиваля-конкурса моноспектаклей "MOНОfest" в Перми.