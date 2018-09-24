Марк Захаров не смог прийти на встречу директоров театров из-за болезни

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров не смог посетить Первую торжественную встречу руководителей театров Москвы, которая проходит в понедельник вечером, из-за болезни. Об этом сообщил ТАСС директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Марк Анатольевич не смог посетить встречу по причине недомогания. Ничего серьезного нет, это обычный грипп", - сказал Варшавер.

Захаров является старшиной Столичного цеха деятелей культуры, выступившего инициатором мероприятия, Варшавер - глава Директорской ложи театров Москвы.

Первая торжественная встреча собрала более 80 руководителей московских театров. Она проводится, чтобы коллеги могли обсудить друг с другом назревшие проблемы и поделиться новостями и опытом.