Власти Москвы увеличат бюджет на культуру на 19 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выделить на культуру при принятии нового бюджета около 64 млрд рублей, на 19 млрд рублей больше, чем было в прошлом бюджете. Об этом сообщил на Первой торжественной встрече руководителей московских театров председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Бюджет, который пока не пришел в думу, он формируется. <...> Бюджет следующий во много раз больше, чем бюджет, который мы принимали предыдущий. Было 45 млрд примерно в тот раз, следующий бюджет [на культуру] будет порядка 64 млрд", - сказал Герасимов.

Он уточнил ТАСС, что речь о бюджете на три года.