{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы увеличат бюджет на культуру на 19 млрд рублей

Речь идет о бюджете на три года, пояснил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выделить на культуру при принятии нового бюджета около 64 млрд рублей, на 19 млрд рублей больше, чем было в прошлом бюджете. Об этом сообщил на Первой торжественной встрече руководителей московских театров председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Бюджет, который пока не пришел в думу, он формируется. <...> Бюджет следующий во много раз больше, чем бюджет, который мы принимали предыдущий. Было 45 млрд примерно в тот раз, следующий бюджет [на культуру] будет порядка 64 млрд", - сказал Герасимов.

Он уточнил ТАСС, что речь о бюджете на три года. 

Теги
РоссияГерасимов, Евгений Владимирович
Встречи директоров всех столичных театров станут ежемесячными
На них планируется обсуждать проблемы отрасли
Читать полностью