Встречи директоров всех столичных театров станут ежемесячными

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первая торжественная встреча директоров театров Москвы прошла в особняке винозаводчика П. П. Смирнова. Встречи, где они могут обсудить проблемы отрасли, будут проходить ежемесячно, сообщил на первом мероприятии глава Директорской ложи, директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Эти встречи будут проходить каждый месяц", - сказал Варшавер в ходе своего выступления.

С приветствиями к участникам встречи обратились министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др.

Встреча прошла в неформальной обстановке - директоры театров обсудили острые проблемы и новости отрасли за ужином. Также в рамках мероприятия прошли выступления артистов театра. В холле особняка, где состоялась встреча, гости могли увидеть выставку работ московских художников и антикварный салон.

Проблема кадрового резерва

"Директорская ложа - это ложа, из которой готовый спектакль смотрят руководители театра. Поэтому мы так решили назвать наши встречи. Главный смысл - встреча друзей, единомышленников, которые делают одно дело, любят театр и его людей. На каждом заседании за дружеским ужином будут собираться директоры, которые много лет работают на своем посту, и их молодые коллеги, только начинающие свой путь на этом поприще", - сказал ТАСС Варшавер.

Он отметил важность такого начинания. "Театр усложняется, ему нужна помощь. Это очень важная профессия - директор театра. Поэтому мы и решили собрать, как подобные встречи называли раньше, клуб по интересам. Коллеги не видят друг друга годами, встречаются в основном по печальным поводам, а хочется встречаться с иными целями - для поддержки, обмениваться новостями и опытом", - пояснил Варшавер.

Директор "Ленкома" напомнил недавние слова главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который заявил о проблеме с кадровым резервом в театральной сфере. "Скамейка запасных" директоров пуста, "скамейка" режиссеров тоже давно пуста, - процитировал Варшавер.

"А почему это происходит? Ведь выпускается такое количество будущих директоров театров, режиссеров, представителей других театральных профессий. Надо помочь столичному департаменту культуры и Минкультуры в формировании кадрового резерва, иначе театральную сферу ждет кризис", - считает он.

О Директорской ложе

Цель проекта - совершенствование коммуникационных и информационных связей в театральной отрасли Москвы; развитие более тесных контактов в едином культурном пространстве Москвы, России; передача молодежи, молодым руководителям театров, традиций управления русским репертуарным театром; поддержка и содействие творческих инициатив; стимулирование процессов интеграций на международном уровне культурного общения.