THR: умер продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц

ТАСС, 25 сентября. Кинорежиссер и продюсер фильмов "Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда" и "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц умер на 79-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью кинематографиста.

По данным журнала, Куртц умер в воскресенье в Лондоне от рака. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразили актеры "Звездных войн", а также кинокомпания Lucasfilm, совместно с которой он трудился над созданием киносаги.

Кинорежиссер и продюсер Гэри Курц родился в 1940 году в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Наибольшую популярность он приобрел благодаря своей работе над фильмами "Американские граффити" (1973), "Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда" (1977), "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар"(1980) и "Темный кристалл" (1982).