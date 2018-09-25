Французский режиссер Гаспар Ноэ высоко оценил фильмы Звягинцева и Серебренникова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Французский режиссер Гаспар Ноэ, фильм "Экстаз" которого выходит в российский прокат 11 октября, в интервью ТАСС рассказал, что остался под большим впечатлением от фильмов Андрея Звягинцева, Кирилла Серебренникова и Ларисы Шепитько.

"В этом году я впервые посмотрел "Восхождение" Ларисы Шепитько, остался под большим впечатлением. Никто о нем не знает. Еще хочу сказать о режиссере "Левиафана" Звягинцеве. Мне очень понравился "Левиафан". И еще "Лето" Серебренникова", - отметил режиссер.

Кино "Экстаз" Гаспара Ноэ - о танцевальной труппе, которая собирается для репетиций в отдаленном доме. Все они выпивают алкогольный коктейль, в который, как потом выясняется, были добавлены наркотики. В результате герои теряют ощущение реальности.

Новый фильм режиссер назвал продуктом коллективного творчества. "Фильм мы сняли за 15 дней, много импровизировали. Эту картину я даже больше, чем все предыдущие, могу назвать продуктом коллективного творчества. Но, конечно, за любой импровизацией стоит большой предварительный труд", - добавил он.

Французский и аргентинский кинорежиссер и сценарист известен провокационными картинами. Мировую известность получил в 2002 году после выхода фильма "Необратимость" с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях. Премьера новой картины "Экстаз" состоялась в мае 2018 года на Каннском кинофестивале. Фильм получил престижную премию Art Cinema Award, которая является главной наградой в программе "Двухнедельник режиссеров".