Путин и Медведев поздравили Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем. Поздравительные телеграммы опубликованы во на сайте Кремля и правительства.

"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, незабываемыми работами, каждая из которых - свидетельство вашего большого таланта, мастерства, широты души и творческой щедрости, искренней, безграничной любви к избранному делу", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал актрисе здоровья, вдохновения и успехов.

В свою очередь премьер-министр отметил яркие образы, как комедийные, так и драматические, воплощенные актрисой на киноэкране, среди которых "есть совершенно особенные, глубокие и пронзительные роли".

"Судьбу своих героинь вы буквально проживаете, передаете зрителям тончайшие оттенки чувств, заставляя их грустить, радоваться, переживать", - говорится в сообщении.

Лидия Николаевна Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" по роману Вениамина Каверина (1955). Успех ей принесла роль студентки Тани в мелодраме Василия Ордынского "Сверстницы" (1959).

Среди других ее киноработ - мадам Грицацуева в комедии "12 стульев", Вера Васильевна Лавочкина в драме "Вам и не снилось…", Амалия фон Шпильце в сериале "Петербургские тайны" и др. В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах.

В 1967 году она вышла замуж за актера и писателя Василия Шукшина. Снялась в трех его фильмах: драмах "Странные люди" и "Калина красная", а также в комедии "Печки-лавочки". С 1974 года, после смерти Василия Шукшина, носит фамилию Федосеева-Шукшина.