Деревянный вокзал начала XX века в Петербурге признали объектом культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Деревянное здание вокзала станции Дибуны, расположенной на пути из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии Хельсинки, признано объектом культурного наследия. Об этом говорится в сообщении на сайте городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"В соответствии с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова, железнодорожный вокзал станции Дибуны (поселок Песочный, Курортный район Петербурга) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

Деревянный вокзал выполнен в стиле северный модерн. На протяжении более чем 100 лет со времени введения в эксплуатацию в 1904 году его функциональное назначение не менялось. В связи с низким пассажиропотоком вокзал закрыли в 2014 году. Сейчас здание и прилегающая территория находятся в собственности РЖД.

Железная дорога, связавшая Великое княжество Финляндское с Петербургом, стала первой железнодорожной магистралью к северу от столицы Российской Империи. По указу императора Александра II участок Белоостров (Валкесаари) - Санкт-Петербург, находившийся за пределами Финляндского княжества, подпадал под финское управление, все работники этого участка также являлись служащими Финляндских казенных железных дорог. Полностью дорога была введена в строй 11 сентября 1870 года.

Пассажирские здания на станциях Финляндской железной дороги строились из дерева по проектам финских архитекторов. На пригородном петербургском участке их проектировал Вольмер Вестлинг, на территории Финляндии - Кнут Нюландер. На строительные работы нанимались как финны, так и русские.