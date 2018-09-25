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Данила Козловский запустит проект о взаимоотношениях взрослых и детей

Старт проекта намечен на 2019 год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский актер Данила Козловский в 2019 году запустит проект о взаимоотношениях взрослых и детей.

"Сейчас я разрабатываю проект, в котором будет много детей, и они будут играть важные большие роли. Это история о взаимоотношении взрослого человека и этого невероятного мира. Если все будет в порядке, то в следующем году мы запустимся", - сказал он во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, снимать детей в кино - сложная задача. "У меня был опыт на картине "Тренер". Дети - это невероятно сложно в кино, потому что их непосредственность, их живое существование невозможно поставить и срежиссировать. Это можно только правильно направлять", - добавил он.

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