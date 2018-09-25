Итальянскую драму "Догмэн" выдвинули на "Оскар"

ТАСС, 25 сентября. Итальянская криминальная драма "Догмэн" (Dogman, 2018) режиссера Маттео Гарроне выдвинута на премию Американской академии киноискусств в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом во вторник сообщила Национальная ассоциация производителей кинематографической, аудиовизуальной и мультимедийной продукции (ANICA).

Комиссия выбрала ленту из 21 кинокартины, номинированной на выдвижение. Премьера фильма состоялась в мае 2018 года на 71-м Каннском кинофестивале, по итогам которого итальянский актер Марчелло Фонте получил награду за лучшую мужскую роль.

В основу фильма легла реальная история. Главный герой Марчелло - владелец собачьей парикмахерской, проживающий в пригороде Рима. Чтобы как-то заработать на жизнь, ему приходится приторговывать наркотиками. Обстоятельства сводят его с преступником, который наводит ужас на всю округу. Впоследствии такое знакомство разрушает репутацию "собачника", которая была у Марчелло, и ставит его самого на грань жизни и смерти.

Маттео Гарроне дебютировал в конце 1990-х. Он дважды увозил с набережной Круазетт Гран-при жюри Каннского кинофестиваля: за ленту "Гоморра" (Gomorra, 2008), которая была снята по одноименной нашумевшей книге Роберто Савиано, и фильм "Реалити-шоу" (Reality, 2012).

От России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинута картина Константина Хабенского "Собибор". 91-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес). Шорт-лист номинантов будет обнародован 22 января 2019 года.