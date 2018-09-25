Шедевры художественного стекла России и Европы XVI-XX веков представили в Эрмитаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Шедевры западноевропейского и русского художественного стеклоделия, созданные в период с XVI века по начало XX столетия, представили на выставке в Государственном Эрмитаже. Торжественное открытие экспозиции в Синей спальне Зимнего дворца, включающей более 90 объектов, состоялось в музее во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"[Экспозиция] показывает шедевры нашей эрмитажной коллекции стекла, которой мы очень гордимся и которую очень любим. <…> Все вещи западноевропейские и особенно русские рассказывают как просто историю Европы и наших стран, так и политическую историю", - сказал на церемонии открытия генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Венецианское стекло, массивные немецкие стопы, гравированные бокалы и кубки, вазы, а также изделия со вставками из стекла и мозаичные картины помогают проследить различные этапы развития стеклоделия в Европе и России. Как отмечают искусствоведы, произведения, предоставленные из фондов Отдела западноевропейского прикладного искусства и Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, также показывают разнообразие декоративного оформления изделий из стекла.

Как рассказала журналистам один из кураторов выставки Елена Анисимова, самым старым из представленных экспонатов является флакон в виде фляги пилигрима, созданный в Венеции в начале XVI века и украшенный изображением сцены из мифа об Аполлоне и Кипарисе. "Эта фляга интересна тем, что она выполнена из материала, копирующего китайский фарфор, только-только появляющийся в это время в Европе. Поскольку секрет фарфора был неизвестен, европейские мастера пытались всеми способами имитировать его в стекле. Для придания белого цвета очень часто в стекло добавляли жженую кость и олово", - рассказала она, добавив, что сосуды в виде фляги пилигрима, "вероятно, украшали не один стол в богатых домах Европы".

Среди примечательных экспонатов искусствоведы назвали и вазу-чашу рубинового стекла с ручками в виде птиц, изготовленную в первой четверти XIX века на Императорском стеклянном заводе. Как пояснила куратор Татьяна Панкова, этот предмет находился в комнатах императора Николая I. "[Ваз] было две - другая осталась в фонде. Считается, что они были преподнесены к свадьбе Николая I и находились в его личных покоях даже после его кончины до 1913 года", - отметила она, уточнив, что впоследствии изделия хранились в фонде Эрмитажа.

Выставка "Стекло, которым любовались" является одним из ключевых событий конференции "Музеи и коллекции стекла в России", организованной Государственным Эрмитажем и Международным комитетом музеев и коллекций стекла ИКОМ. Экспозиция будет доступна для посетителей по 12 апреля 2019 года.