Театральный фестиваль NET пройдет в Москве с 30 ноября по 20 декабря

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль NET (Новый Европейский Театр) пройдет в Москве в 20-й раз с 30 ноября по 20 декабря. Программа предстоящего юбилейного форума полностью сформирована, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль NET (Новый Европейский Театр) пройдет в Москве с 30 ноября по 20 декабря", - сказал собеседник агентства, отметив, что смотр, завоевавший авторитет и стойкий интерес у российских зрителей, станет уже 20-м по счету.

По словам представителя пресс-службы, в орбиту интересов юбилейного фестиваля попали режиссеры, актеры и драматурги из Швейцарии, Франции, Польши, Израиля, Эстонии и Бельгии.

Программа NET-2018

Собеседник агентства рассказал, что Цюрихский театр Шаушпильхаус привезет в Москву новый хит Кристофа Марталера "Мы берем это на себя". На сцене будет создана вымышленная реальность, где все мировое зло, связанное с финансами, окажется в так называемом Bad State (плохом государстве).

Режиссер Цви Саар пригласит зрителей к беседе о расстояниях, которые люди готовы преодолевать в борьбе за свою свободу ("Соль земли"). Польский театр в Познани и фонд Chr Kobiet удивят всех своим "Гимном любви", поставленным для оркестра, хора плюшевых зверей и прочих. "Марта Горницка сделала музыкальный сценический коллаж на злобу дня, в котором острые проблемы современного общества становятся поводом к созданию новых гимнов", - пояснил замысел режиссера представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что эстонский театр NO99 покажет свой спектакль "NO43 ГРЯЗЬ". Режиссеры Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо вдохновились двумя знаменитыми романами - "Мелкий бес" Федора Сологуба и "Возможность острова" Мишеля Уэльбека - и создали самостоятельное сочинение, представляющее мир в апокалиптичном разломе. Кроме того, юбилейный NET представит собственный проект - спектакль без режиссера, репетиций и декораций по пьесе иранского драматурга Нассима Сулейманпура "Белый кролик, красный кролик".

Завершится фестиваль показом спектакля "Ведьмы: Эфир", выпускаемого Электротеатром Станиславский и продюсерским центра Gornostai при поддержке бельгийской Troubleyn Laboratorium. "Актрисы компании Яна Фабра Ивана Иозич и Мария Дафнерос предстанут в образах двух великих ученых - Альберта Эйнштейна и Николы Тесла, столкнут их идеи, снимут противоречия между взглядами на мир и откроют чувственный, сексуальный потенциал науки", - рассказали в пресс-службе.

Юбилейным спецпроектом станет кинопрограмма "20 лет Нового Европейского Театра". На экранах киноцентра "КАРО Октябрь" будут демонстрироваться записи самых важных спектаклей, показанных за всю историю фестиваля NET.

О фестивале

Фестиваль NET был создан в 1998 году как независимая театральная инициатива нескольких молодых критиков и уже 20 лет раздвигает границы жанров и представлений о театре, вписывает новейший российский театр в современный ему европейский контекст.

NET открыл для российского зрителя такие важные имена современного театра, как Михаэль Тальхаймер, Ян Фабр, Димитрис Папаиоаунну, Кэти Митчелл, Томас Остермайер, Пиппо Дельбоно, Давид Эспиноза, Алвис Херманис, Давид Бобе, Иво ван Хове, Арпад Шилинг, Эмма Данте, Филипп Кен. Арт- директорами фестиваля являются Марина Давыдова и Роман Должанский.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова, Фонда президентских грантов, представительства Европейского союза в Российской Федерации, Союза театральных деятелей РФ, Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, Французского института в России, Польского культурного центра, посольства Франции в России, посольства Израиля в России.