Disney не откажется от сценария Джеймса Ганна для картины "Стражи галактики 3"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская киностудия Disney не будет отказываться от сценария третьей части популярной киносаги "Стражи галактики" (Guardians of the Galaxy), написанного Джеймсом Ганном, который был отстранен от работы над картиной в июле этого года. Об этом сообщил брат режиссера, актер Шон Ганн, пишет портал tulsaworld.com .

"Я не знаю, что происходит сейчас со "Стражами галактики 3", - отметил актер. - Я знаю, что Disney все еще хочет снять фильм". Шон Ганн добавил, что студия намерена использовать сценарий, написанный его братом. "Очевидно, это была очень неприятная ситуация для всех, прежде всего для Джеймса. Но я также потратил полгода на создание этого фильма и сейчас все это пущено на ветер", - заключил он.

По мнению Шона Ганна, студии непросто будет найти другого режиссера, а также сорганизовать множество актеров, которые "невероятно заняты". "Но я знаю, они планируют снять фильм, - сказал актер. Однако по его информации, "студия еще не уверена, когда это произойдет".

Шон Ганн исполнил в первых двух частях "Стражей галактики" роль Краглина и Ракеты. При этом во второй роли актер снимался в специальном костюме, который потом с помощью компьютерных технологий преобразил персонажа в енота.

Старые шутки

Disney прекратила сотрудничество с Джеймсом Ганном 20 июля этого года, отстранив его от работы над третьей частью популярной франшизы. Причиной стали нетактичные комментарии Ганна в Twitter, написанные им много лет назад, в которых он позволил себе ряд неудачных шуток, в том числе на темы холокоста и сексуального насилия. Джеймс Ганн принес извинения и удалил свои многие старые твиты, однако руководство Disney было непреклонно.

Впоследствии актер Крис Пратт, играющий главную роль в "Стражах галактики", опубликовал в своем Instagram открытое письмо в поддержку режиссера, подписанное всем актерским составом кинокартины. Исполнители заявили, что были потрясены отстранением Джеймса Ганна, однако не стали грозить тем, что они могут покинуть проект. По данным журнала Variety, такого в любом случае не произошло бы, поскольку актеры связаны жесткими контрактными обязательствами, и любая попытка отказаться от съемок в фильме в знак протеста обернется для них дорогостоящими судебными исками.

Фантастическая киносага "Стражи Галактики", основанная на одноименной серии комиксов, повествует о приключениях команды наемников-изгоев, состоящей из представителей нескольких космических рас. Первая часть появилась на экранах в 2014 году, вторая - в 2017 году. Режиссером обоих фильмов был Джеймс Ганн. Ожидалось, что он также поставит и третью часть цикла.