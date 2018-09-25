Фестиваль "Балтийские сезоны" в Калининграде представит театр, музыку, цирк и литературу

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Балтийские сезоны" в пятнадцатый раз пройдет с 6 октября по 30 ноября в Калининградской области. На площадках этого арт-марафона в Калининграде и курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря будут представлены самые разнообразные виды современного и классического искусства, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
"Программу юбилейных, пятнадцатых "Балтийских сезонов" откроет спектакль "Реверс" Московского театра мюзикла, премьера которого состоялась в феврале этого года и стала одним из самых ярких и запоминающихся событий театральной жизни столицы", - отметили в пресс-службе.
По словам художественного руководителя и генерального продюсера "Балтийских сезонов", заслуженного деятеля искусств РФ Давида Смелянского, "Калининград - второй город в России, зрители которого смогут увидеть совершенно новое, уникальное явление - на стыке театра и цирка, хореографии и акробатики".
Новая встреча ждет гостей фестиваля с коллективом Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина и его спектаклем "Лодочник" - фантастической историей в жанре "серьезная комедия" драматурга Анны Яблонской. Будет показана постановка проекта "Русский театр. Без границ" - спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" Национального академического драматического театра им. М. Горького из Минска. В программу включены также премьерные спектакли калининградских театров - музыкального, и драматического, встреча с народным артистом России, актером театра и кино Александром Филлипенко в моноспектакле "У автора в плену".
На фестиваль приедет звезда мировой клоунады Хоуш-Ма-Хоуша. Обладатель многочисленных международных цирковых наград, звезда известного ревю-театра "Лидо" в Париже, комик из Германии представит на фестивале новый сольный спектакль.
"Завершит фестиваль грандиозное джазовое шоу, главным участником которого станет звезда мировой величины, пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев. На одну сцену с ним выйдут мэтры академической музыки и совсем юные таланты, уже завоевавшие признание взыскательной публики", - рассказали в пресс-службе.
Балтийские сезоны
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", организаторами которого выступают Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области и Российское государственное театральное агентство, проходит с 2004 года и считается визитной карточкой Калининградской области. За четырнадцать лет в нем приняли участие более 80 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов.