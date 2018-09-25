Умерла актриса Александринского театра Людмила Любимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Одна из старейших актрис Александринского театра Людмила Любимова скончалась на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-служба театра.

"Людмила Сергеевна Любимова скончалась в ночь на 24 сентября на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание состоится в Александринском театре 27 сентября в 11 часов". - сообщила пресс-секретарь Елена Герусова.

Людмила Любимова окончила Щукинское училище при Вахтанговском театре, работала в Московском ТЮЗе, в театрах Орла и Вильнюса. В труппу Александринского театра она была принята в 1967 году, сыграв на этой сцене более сорока разноплановых ролей. Среди них - Госпожа Н. в "Жизни Сент- Экзюпери", Маша Забелина в "Кремлевских курантах", Анна Павловна в "Доходном месте", Геро в "Много шуму из ничего", " Зося в "Часе пик", Миссис Пинкертон в "Ярмарке тщеславия". Последние свои роли актриса сыграла в спектаклях художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина - "Двойник", "Ксения. История любви", "Гамлет".

"Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Людмилы Любимовой", - говорится в некрологе.