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Арктика сегодня

Фильм об отношении норвежцев к Красной Армии покажут на российско-норвежском кинофестивале

В Норвегии и Мурманской области пройдет фестиваль "Северный характер: Green screen"

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Фильм об отношении норвежцев и представителей других зарубежных стран к Красной Армии и памятникам советским воинам вошел в программу первого Международного кинофестиваля экологического и социального кино, который пройдет в Норвегии и Мурманской области 27-29 сентября. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства российского региона, премьера ленты состоится в Киркенесе (Норвегия) в первый день смотра.

"В рамках общественных показов на фестивале "Северный характер: Green screen" состоится премьера документального фильма "Память. Русские в Киркенесе", снятого по заказу телеканала "Культура", - говорится в сообщении.

В Киркенесе находится один из самых северных памятников советскому солдату. Как утверждают авторы картины, в стране никто никогда не пытался испортить или снести монумент, напротив, памятник стал одной из главных достопримечательностей города. В ленте подняты вопросы о том, почему в разных странах сформировалось разное отношение к советским памятникам, а также о том, как можно объяснить этот норвежский "феномен". Героями ленты стали жители Киркенеса и соседних поселков.

Центральным событием фестиваля для зрителей из России и Норвегии станет творческая встреча с российским кинорежиссером Александром Сокуровым и показ фильма "Александра".

Фестиваль проходит в конце сентября на площадках двух приграничных городов - российского Никеля и норвежского Киркенеса. По мнению организатора смотра - некоммерческой организации "Продюсерский центр "Северный характер" - мероприятие должно стать открытой международной площадкой для диалога об экологии с участием экспертов, волонтеров и неравнодушных жителей регионов.

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НорвегияРоссияСокуров, Александр НиколаевичАрктика сегодняМурманская область
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