Индийский фильм получил главный приз кинофестиваля в Ялте

ЯЛТА, 25 сентября. /ТАСС/. Третий Международный кинофестиваль "Евразийский мост" во вторник назвал своих победителей в Ялте. Гран-при киносмотра получил индийский фильм "Любовь и Шукла", передает корреспондент ТАСС.

Главный герой картины - Шукла, велорикша из ортодоксальной семьи. Однажды мама заявляет, что ему пора жениться и знакомит с будущей невестой. Став супругами, пара сталкивается с типичными проблемами жителей индийского мегаполиса: отсутствие какого-либо опыта отношений с противоположным полом и пространства для жизни.

Режиссер фильма - Сиддхартха Джатла. Эта же картина получила и приз зрительских симпатий.

"Спасибо большое за призы, за приглашение, я буду приезжать в Крым еще и еще, мне очень нравится здесь", - сказал со сцены Сиддхартха Джатла.

У ангела ангина

Специальный приз жюри достался российской ленте "У ангела ангина" Оксаны Карас, в фильме снимались Семен Трескунов, Мария Крылова, Евгений Цыганов, Николай Фоменко, Юлия Ауг, Таисия Вилкова, Ирина Пегова, Александр Яценко, Данил Стеклов. Главный герой картины - бывший детдомовец Толя Ковригин и его друзья. На дворе - белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны, а Толя встречает любовь всей своей жизни.

"Может показаться, что фильм "У ангела ангина" - кино старомодное, - сказала ТАСС по телефону Оксана Карас после церемонии. - Забытый жанр лирической киноповести, экранизация книги советского писателя Вадима Шефнера... На самом деле мы снимали кино про молодых, для молодых, с молодыми артистами. И история эта современная - все те же ревность, первая любовь, мальчишеская дружба. Просто за окном у героев - сороковой год, и завтра была война".

Призы, дипломы и благодарность главы республики

Диплом жюри конкурса игрового кино "за блестящий актерский ансамбль" вручен фильму "Не чужие" Веры Глаголевой (1956-2017). Приза за лучшую режиссуру удостоена болгарская картина "Вездесущий" Илиана Дживелекова. Герой ленты, писатель и владелец рекламного агентства, при помощи камеры следит за своим за членами семьи, друзьями и подчиненными.

Приз за лучший документальный фильм получила картина "Сапер" (Швеция). Согласно сюжету, в 2003 году после падения режима Саддама Хусейна курд Факир, отец восьмерых детей, отправился в Мосул, чтобы в составе регулярной армии воевать с террористами. Документальный фильм "Жизнь прекрасна" (Киргизия) про слабовидящих людей отмечен "за уважение и любовь к человеку". Также эта лента получила и приз зрительских симпатий в своей категории.

На церемонии выступил глава республики Крым Сергей Аксенов. "Фестиваль "Евразийский мост" - знаковое событие для Крыма, - сказал он. - Спасибо всем, кто занял принципиальную позицию и не побоялся приехать на фестиваль". Аксенов также поблагодарил инициаторов киносмотра, в первую очередь, председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова - в этом году режиссер не смог присутствовать на фестивале. Глава республики выразил надежду, что кинодеятели будут приезжать в Крым и снимать здесь кино.

Президенты и жюри фестиваля

Президенты форума - министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и народный артист России, режиссер Виктор Мережко. В конкурсную программу игрового кино были включены восемь картин, в документальную - девять. После церемонии покажут картину "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.

Председателем жюри конкурса игрового кино этого года стал актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), в жюри также вошли актриса Алена Бабенко (Россия), актриса Аня Пенчева (Болгария). Жюри конкурса документального кино представляют российский кинооператор, режиссер и сценарист Сергей Мокрицкий (председатель жюри), экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен(Финляндия), профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кенсандо, киновед Хонг Санву (Республика Корея).

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве.