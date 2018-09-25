Завершился международный оперный фестиваль "Шаляпинские вечера в Уфе"

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. XVI Международный фестиваль "Шаляпинские вечера в Уфе" завершился во вторник гала-концертом оперных певцов России и ближнего зарубежья. Артисты выступили на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета при аншлаге, передает корреспондент ТАСС.
Программа открылась увертюрой к опере "Кармен" Жоржа Бизе в исполнении симфонического оркестра театра под управлением лауреата российской национальной театральной премии "Золотая маска" Артема Макарова. Также арии из классических опер исполнили ведущие солисты Большого и Мариинского театров, театра "Астана Опера" (Казахстан), Большого театра Белоруссии, уфимской оперной труппы.
В завершение гала-концерта выступил солист Мариинского театра, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков. После всех выступлений зрители не отпускали артистов со сцены, аплодируя им стоя более десяти минут.
"Шаляпинские вечера в Уфе" вызвали огромный резонанс среди жителей и гостей столицы республики. Все девять музыкальных вечеров состоялись при аншлаге", - отметили в пресс-службе Министерства культуры Башкирии. Гала-концерт посетил руководитель региона Рустэм Хамитов.
Фестиваль проходит с 1991 года в Уфе, где начинал свою творческую карьеру знаменитый русский бас Федор Шаляпин. В этом году смотр состоялся 13-25 сентября, в программу вошли девять представлений, в том числе дважды была показана премьера оперы "Фауст" Шарля Гуно в постановке Георгия Исаакяна.