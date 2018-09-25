В Омске открывается кинофестиваль дебютов "Движение"

ТАСС, 26 сентября. Шестой национальный кинофестиваль дебютов "Движение" откроется в среду в Омске картиной сценариста и писателя Михаила Идова "Юморист", которая рассказывает о популярном эстрадном советском юмористе, переживающем психологический кризис во время турне в Юрмалу. Об этом ТАСС сообщили организаторы смотра.

"Фестиваль дебютов мы задумывали как смотр передового российского кино в контексте других событий современного отечественного искусства в диапазоне от видеоарта до телевидения. Акцент мы все же делаем на кино молодом, но молодость понимаем не как паспортную величину, а как состояние духа, синоним вызова, желания и способности рисковать. К тому же дебютируют в кино не только режиссеры, но и актеры, и сценаристы, и продюсеры", - сказал ТАСС президент кинофестиваля Артем Михалков.

"К тому же у нас мультиформатный фестиваль. И грань между документальным кино и художественным сегодня чуть стирается, ведь можно снять кино на айфон и все равно попасть к нам в основной конкурс. Вопрос - как ты это сделаешь. Мне кажется, что чем мы будем креативней, тем больше будет интерес молодежи к нашему фестивалю", - добавил он.

По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, программа этого года отличается разнообразием картин. "Главная конкурсная программа в этом году состоит из фильмов принципиально разных стилей, форматов и жанров, что свидетельствует о большом разнообразии современного молодого российского кино", - сказал он.

Кинофестиваль пройдет в Омске с 26 по 30 сентября. В этом году у жюри основного конкурса "Движение. Вперед", в котором покажут национальные премьеры дебютных фильмов российских кинематографистов, не будет председателя. Организаторы решили, что профессиональное жюри будет состоять из успешно работающих в отечественном кино женщин.

Конкурсные программы

VI Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" представит конкурсную программу, которая будет состоять из четырех секций - программа полнометражных фильмов "Движение. Вперед", программа короткометражных фильмов "Движение. Начало", программа неигрового кино "Движение. Жизнь" и конкурс телесериалов "Движение. Навстречу".

В главной конкурсной программе фестиваля "Движение. Вперед", в которой принимают участие игровые и неигровые полнометражные фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, представлено семь картин. Среди них фильм открытия фестиваля - дебютная режиссерская работа сценариста и писателя Михаила Идова "Юморист", этническая драма Елизаветы Стишовой "Сулейман-гора", молодежная комедия Андрея Вальдберга "Место!", документальный фильм о войне в Донбассе "Своя республика" Алены Полуниной, "Нариман и его братья" Лизы Болычевой, фильм закрытия фестиваля - мелодрама Кирилла Плетнева "Без меня".

Сценарист и режиссер Петр Буслов возглавит жюри программы короткометражных фильмов "Движение. Начало". В состав жюри также войдут актер Алексей Макаров, актриса Юлия Александрова и продюсер Екатерина Кононенко. В программе короткометражных фильмов в этом году будут представлены восемь картин, среди которых хоррор "Муза" Александра Ханта, экранизация пьесы Анастасии Кузнецовой "Яна - это Аня наоборот" Яны Гладких, дебют Динары Друкаровой "Моя веточка тоненькая" и лента драматурга Антона Бильжо "Стиральная машина".

Жюри программы неигрового кино "Движение. Жизнь" возглавит режиссер, сценарист и продюсер Павел Бардин, помогать ему оценивать конкурсантов будут журналист Филипп Дзядко, режиссер Георгий Молодцов и актриса Анна Слю. В конкурсе примут участие картина режиссера Андрея Сильверстова "Облако Волгоград", новая работа актера, оператора и режиссера Дмитрия Кубасова "Вертолет", "Игра в классики" Дарьи Демура и фильм, состоящий из диалогов театральных звезд современности, "Избранники" Анастасии Голуб. Всего будет оценено восемь картин.

Конкурс телесериалов "Движение. Навстречу" в этом году включает пилоты или первые серии комедии Максима Свешникова "257 причин, чтобы жить", социальной драмы Ангелины Никоновой "4:59", детектива Кати Шагаловой "Инкубатор", триллера "Мертвое озеро" от режиссера дилогии "Духless" Романа Прыгунова, криминальной мелодрамы "Обычная женщина" от режиссера "Аритмии" Бориса Хлебникова, комедии Резо Гигинеишвили "Секретарша".

Фильм открытия

В дебютной режиссерской работе сценариста и писателя Михаила Идова "Юморист", которая откроет кинофестиваль, главные роли сыграли Алексей Агранович, Алиса Хазанова, Юрий Колокольников и Яна Сексте.

"Открывать своим фильмом главный российский смотр дебютов для меня огромная честь. "Юморист" - в первую очередь история человека, который всю жизнь ищет в себе смелость пойти против течения и находит ее в самый неподходящий момент. Человек этот вымышленный, но благодаря игре Алексея Аграновича я сам это иногда забываю", - сказал ТАСС режиссер картины Михаил Идов.

В фильме показана история популярного советского юмориста Бориса Аркадьева, который переживает психологический кризис во время гастролей в Юрмале в 1984 году. Лента стала результатом совместного кинопроизводства России, Латвии и Чехии.

Вне конкурса

Помимо конкурсных фильмов, по традиции в Омске пройдут и внеконкурсные показы лент от известных российских режиссеров, которые не выходили в омский прокат. В их числе "Война Анны" Алексея Федорченко, получивший приз за режиссуру на сахалинском международном кинофестивале "Край света", "Кислота" Александра Горчилина, отмеченный наградой за лучший дебют на фестивале "Кинотавр", "Подбросы" Ивана Твердовского, удостоенный награды за лучшую операторскую работу на "Кинотавре".

На фестивале также пройдет серия лекций, мастер- классов, открытых дискуссий в рамках отдельной практической части - "Движение. Школа". Драматург московского театра "Гоголь-центр" Валерий Печейкин выступит с лекцией на тему "Как не написать плохой текст", а режиссер Георгий Молодцов расскажет, как создавать и продвигать кино в формате 360 градусов.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Омской области.