Харатьян: съемки фильма "Гардемарины-4" могут занять не менее двух лет

ЯЛТА, 26 сентября. /ТАСС/. Актер Дмитрий Харатьян считает, что съемки фильма Светланы Дружининой "Гардемарины-4" могут занять не менее двух лет. Об этом артист, приехавший на третий международный кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялту, сказал в среду ТАСС.

"Думаю, съемки займут не менее двух лет, - отметил Харатьян, который играет в картине одну из ролей. - Все зависит от финансирования, пока оно лишь частичное, так что съемки, которые начались в августе этого года, могут быть пролонгированы".

Актер также сказал журналистам, что главными героями фильма о приключениях гардемаринов станут дети главных героев. "В прежних кинокартинах главными героями были они сами, тут же на первый план выходят их дети, - сообщил Харатьян. - И еще у нас герой Михаила Боярского "оживает". При этом артист опроверг участие в фильме Анны Семенович. "Откуда вы берете эту информацию?", - удивился он.

"Я думаю, что зритель ждет яркое интересное кино, но другое, не как раньше, - сказал актер. - Надеюсь, ожидания будут оправданы". Он рассказал, что его герой "остался тем же, но повзрослел". Артист отметил, что у его героя непростая судьба, "она пошла не вверх, а вниз, персонаж был гардемарином, а стал матросом".

В конце июня Министерство культуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Светланы Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.

Предполагается, что в новой ленте ведущие роли - детей гардемаринов - сыграют молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско- турецкой войны. Картина была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались.